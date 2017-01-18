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Экономика

Пора приземляться: как набивают цены в российских аэропортах

19:1418.01.2017
(обновлено: 20:50 18.01.2017)
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Еда в аэропорту
© Fotolia/ zinaidasopina112

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) активизирует работу по проверке цен в российских аэропортах. Не секрет, что для большинства воздушных гаваней, особенно если речь о столице и других крупных городах, проблема более чем актуальна. Хотя, скорее, это проблема авиапассажиров. Им, скованным границами аэропорта и расписанием рейсов, приходится втридорога покупать кофе с булочкой, не говоря уже о бутылке воды. 

Туристы с чемоданами в аэропорту. Архивное фото
© Fotolia/ Brian Jackson
Ростовский аэропорт установил рекорд по пассажиропотоку в 2016 году

Разобраться с ценообразованием в аэропортах пообещал глава ФАС Игорь Артемьев на заседании Совета Федерации. Этот вопрос подняли сенаторы, указав, что чай и вода в аэропортах стоят в несколько раз дороже, чем на железнодорожном транспорте. Он признал, что в последнее время ведомство, возможно "ослабило эту работу", но с удовольствием займется ей снова.

Попробуем разобраться, почему перекус в кафешке в Домодедово или во Внуково по цене сравним с ланчем в ресторане.

© Flickr/ mosespreciado
Бургер с грибами

Воз и ныне там

В столичных аэропортах – а именно они в плане цен на питание самые "прожорливые", — разводят руками: они никак не могут влиять на аппетиты кафе и ресторанов, находящихся на их территории. В неадекватных ценах они винят арендаторов.

Рестораторы же уверяют: взвинчивать цены их вынуждает непомерная жадность воздушных гаваней: их душат высокие арендные ставки, поэтому приходится выкручиваться, ведь работать в убыток никто не хочет. 

"Задача аэропорта одна — с каждого метра получить как можно больше денег. Аренда – одна из главных издержек, формирующих цену блюда. И когда начинают жаловаться на высокую цену, не надо забывать, что предпринимателю не принадлежит помещение – он за него платит"  - говорит Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России.

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Аэропорт "Кольцово" в новогодние каникулы увеличил пассажиропоток на 30%

В отраслевой ассоциации уверяют: они бы и рады снизить цены, но сами оказываются загнанными в угол из-за постоянного повышения арендных ставок.

"Будут летать больше – будут дешевле билеты, и меньше цены в кафе. А для этого нужно снижать аэропортовые сборы", — считает Бухаров.

Недостаточная конкуренция

Артемьев напомнил: несколько лет назад ФАС уже проверяла заведения в российских аэрогаванях, и выявило, что несколько кафе там имеют доминирующее положение. Тогда, как отметил Артемьев, регулятор их только оштрафовал.  Получается, виной всему недостаточная конкуренция?

© Fotolia/ Dmitry Naumov
Столики кафе в аэропорту

В отрасли с этим категорически не согласны. "Конкуренция там большая: например, в каждом столичном аэропорту — порядка 30-ти точек общественного питания",  - говорит Бухаров.  

Проблему он видит в краткосрочных контрактах с арендаторами –  аэропорты заключают их на год. "То есть качество работы никого не заботит. Через год это место займет тот, кто больше заплатит", — поясняет он.

Почему в сетевых ресторанах цены в аэропорту в два, а то и в три раза выше, чем в городе, готовы ли сами предприятия их снижать и при каких условиях? Этот вопрос мы задали "Му-Му" и "Бургер Кингу", но те скромно отмолчались.

А в Ассоциации рестораторов предложили незатратные альтернативы.

"Слишком дорогая вода? Возьмите с собой пустую бутылку и наберите ее из-под крана. Фильтры сейчас хорошие, а хлорка присутствует и в бутилированной воде", — пошутил Бухаров.

Рентабельность и реконструкция

Эксперты в области транспорта объясняют высокие арендные ставки сложной экономикой авиационного бизнеса и продолжающейся реконструкцией.

Здание тюменского аэропорта Рощино, открытого после реконструкции. 17 января 2017
© РИА Новости. Сергей Русанов
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В Тюмени после реконструкции открылся аэропорт "Рощино"

"Многие аэропорты недавно реконструировались, в это вкладывались деньги. Авиационная деятельность – достаточно сложно окупаемая.

Поэтому инвесторы стараются задрать цены на дополнительные услуги насколько это возможно", —  так видит ситуацию независимый транспортный аналитик Дмитрий Адамидов.

Впрочем, интерес ФАС к аэропортовым  кафе, прежде всего к сетевикам, он считает вполне обоснованным.

© Fotolia/ willcao911
Еда в аэропорту

"Конечно, аренда завышена, но место в аэропорту не пустует практически никогда. Значит, спрос есть, и коммерсанты понимают, где заработать", — указывает он.

Все "свои"?

В том, что предприниматели прибедняются, уверен и Алексей Егармин, сопредседатель  Национального союза защиты прав потребителей.  "Во-первых они, конечно, пользуются своим монопольным положением. И почему бы не срубить бабла, если ситуация предполагает такое развитие событий?", — рассуждает он.

Российские рубли. Архивное фото
© Fotolia/ Dmitrydesigner
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Эксперты указывают и на то, что весь аэропортовый ритейл, как правило, принадлежит тем же собственникам аэропорта. Они сами для себя устанавливают и арендные ставки, и ценовую политику. "То есть, по сути, там, все свои", — говорит Адамидов.

Защитники прав потребителей, впрочем, считают чепухой разговоры о низкой рентабельности авиационного бизнеса.

"Авиационный бизнес  - это в первую очередь обслуживание пассажиропотока и отправка самолетов. За это аэропорты получают немалые деньги. И все это заложено в стоимость авиабилетов – аэропортовые сборы. А сдача помещения в аренду – совсем другая тема", — считает Егармин.

© Fotolia/ Kathy
Еда в аэропорту

Мыльная опера

Насколько оправдана инициатива ФАС, и кого здесь нужно "трясти" в первую очередь?

Про мнению Егармина, сначала нужно разобраться с жадностью аэропортов, но сделать это нелегко – уж больно непрозрачная там ситуация. "Кто-то владеет помещением, кто-то — операционным бизнесом, кто-то кому-то пересдал в субаренду. Это очень запутанные отношения, чтобы в итоге обосновать эти арендные платежи и положить их себе в карман", — поясняет эксперт.

В том, что инициатива ФАС не будет успешной, уверен и Адамидов. "Регулятор призовет арендаторов к порядку, и они снизят цену. Но потом пойдут жаловаться и просить других послаблений", — отмечает он.

История эта, по мнению аналитиков, будет многосерийной, а вот финал непонятен. Как в сериале "Рабыня Изаура" — все смотрели, но никто не помнит, чем закончилось. 

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