Вейпы хотят включить в технический регламент Таможенного союза

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Евразийская экономическая комиссия приняла решение рассмотреть включение вейпов в технический регламент Таможенного союза, следует из документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Ранее Мосгордума приняла резолюцию по регулированию продажи и потребления устройств, имитирующих курение, в частности вейпов.

"По результатам утверждения национальных стандартов… Евразийской экономической комиссией было принято решение вернуться к вопросу включения терминов "табак нагреваемый" и "электронные системы доставки никотина" (ЭСДН) в технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на табачную продукцию", — следует из документа Росстандарта, которое было отправлено по итогам рассмотрения резолюции Мосгордумы.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в свою очередь напомнил, что столичные депутаты разрабатывают проект федерального закона, в котором закрепят понятия ЭСДН и "электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином" (ЭСДПН), установят запрет на продажу вейпов несовершеннолетним, ограничат их использование в общественных местах. Кроме этого, в законопроект включат ограничения на рекламу вейпов и установят требования, по которым можно будет классифицировать вейпы, определять некачественную продукцию и контролировать ее оборот.