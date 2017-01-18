Секретарь ОП рассказал о появлении в России социальной экономики

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Направление, которое сейчас зарождается в России, — социальная экономика – может в перспективе создать 8-10 миллионов рабочих мест, рассказал РИА Новости сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов.

"Еще одна важная тема, которая сейчас формируется, — это социальная экономика… Это новая история. Квинтэссенция и один из выводов нашей работы – это общество созидателей. А другая – это социальная экономика", — заявил Бречалов РИА Новости.

Он пояснил, что сравнительно новое для России направление существует на Западе как третий сектор экономики — деятельность различных НКО, благотворительность приносит около 10% ВВП.

По его словам, социальная экономика – это превращение изначально социального проекта в полноценную единицу экономики, где есть все неотъемлемые атрибуты: рабочие места, налоги и перспектива развития.

В пример он привел опыт предпринимательницы Надежды Калмыковой, которая уехала из Петрозаводска, чтобы восстанавливать деревню в Карелии, в которой родилась. Сначала она вкладывала свои деньги, чтобы восстановить избы, атрибуты культуры. Позже она получила на это президентский грант.

"Сейчас (предпринимательница) рассказывает о том, что поток туристов вырос в несколько раз! И это уже не НКО – это НКО по форме – но это уже экономика, потому что там уже 5-7 человек трудоустроены. При 5,9 % безработицы, это не факультатив, это экономика, они получают зарплату, они платят налоги и так далее", — рассказал секретарь ОП РФ.

"Резюме темы "социальной экономики" в цифрах: мы говорим о 8-10 миллионах рабочих мест", — подытожил он.