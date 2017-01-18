Секретарь ОП рассказал о появлении в России социальной экономики

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Направление, которое сейчас зарождается в России, — социальная экономика – может в перспективе создать 8-10 миллионов рабочих мест, рассказал РИА Новости сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов.
Он пояснил, что сравнительно новое для России направление существует на Западе как третий сектор экономики — деятельность различных НКО, благотворительность приносит около 10% ВВП.
По его словам, социальная экономика – это превращение изначально социального проекта в полноценную единицу экономики, где есть все неотъемлемые атрибуты: рабочие места, налоги и перспектива развития.
"Сейчас (предпринимательница) рассказывает о том, что поток туристов вырос в несколько раз! И это уже не НКО – это НКО по форме – но это уже экономика, потому что там уже 5-7 человек трудоустроены. При 5,9 % безработицы, это не факультатив, это экономика, они получают зарплату, они платят налоги и так далее", — рассказал секретарь ОП РФ.
"Резюме темы "социальной экономики" в цифрах: мы говорим о 8-10 миллионах рабочих мест", — подытожил он.