Минсельхоз и РСХБ договорились о кредитовании аграриев по ставке 5%

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Минсельхоз РФ и Россельхозбанк (РСХБ) заключили соглашение о совместной реализации программы льготного кредитования российских аграриев, которая, в частности, подразумевает выдачу сельхозпроизводителям кредитов по ставке не более 5%, говорится в пресс-релизе банка.

"В соответствии с новым порядком субсидирования в 2017 году компенсацию части процентной ставки по кредитам планируется предоставлять напрямую уполномоченным кредитным организациям, что позволит банкам выдавать аграриям займы по ставке не выше 5% годовых и существенно упростит процесс получения господдержки для аграриев", — указывает банк.

Председатель правления РСХБ Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в релизе, отметил, что новый механизм кредитования позволит повысить эффективность господдержки АПК. "Со своей стороны банк, как ключевой кредитор АПК, завершает все необходимые процедуры для обеспечения бесперебойного и максимально оперативного финансирования аграриев с учетом их текущих потребностей", — подчеркнул он.

РСХБ уже в ближайшее время будет готов выдать первые средства по новому порядку. Россельхозбанк — основной кредитор российского АПК. В 2016 году объем выданных банком кредитов отечественным сельхозпроизводителям на проведение сезонных полевых работ вырос на 33% по сравнению с предыдущим годом и превысил 253 миллиарда рублей.

С 1 января 2017 года в РФ действуют новые правила льготного кредитования АПК. Банкам, которые кредитуют аграриев по ставке не более 5%, будут предоставляться субсидии на возмещение недополученных ими доходов по таким кредитам в размере 100% ключевой ставки ЦБ РФ. Средства будут предоставляться системно значимым российским банкам, а также кредитным организациям, отобранным Минсельхозом.

Россельхозбанк создан в 2000 году и является ключевым кредитором АПК страны, 100% голосующих акций банка принадлежат РФ. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, Россельхозбанк на 1 октября 2016 года занимал шестое место в банковской системе РФ.