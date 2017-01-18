Источник сообщил, когда Медведев проведет совещание с нефтяными компаниями

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг проведет совещание с главами нефтяных компаний по налогообложению в отрасли, сообщили РИА Новости три источника в компаниях.

В правительстве эту информацию не комментируют.

Ранее в январе министр финансов Антон Силуанов заявил, что России нужно срочно менять налоговый режим в нефтяном секторе, вводить налог на добавленный доход (НДД) с 2018 года. Он отметил, что это позволит прекратить предоставление ведомствами многочисленных индивидуальных льгот, определив уровень налоговой нагрузки на законодательном уровне.

Автором идеи НДД был Минфин. Ведомство предложило этот механизм в противовес налогу на финансовый результат (НФР), который предлагало Минэнерго для выработанных месторождений с низкорентабельной добычей вместо ныне действующего налога на добычу природных ископаемых (НДПИ). При этом Минэнерго предлагало сначала протестировать новый налог в течение трех-пяти лет на нескольких пилотных месторождениях, после чего решить, стоит ли распространять его на всю отрасль. Минфин же настаивал, что налоговые новации надо вводить во всей отрасли сразу.

Правительство РФ в середине декабря сообщило по итогам заседания правкомиссии по ТЭК, которое провел вице-премьер Аркадий Дворкович, что НДД в пилотном режиме заработает с 2018 года.