"Лукойл" пока не обсуждает с властями Ирана работу по проекту Анаран

ДАВОС (Швейцария), 18 янв — РИА Новости/Прайм. Крупнейшая российская частная нефтяная компания "Лукойл" пока не обсуждает с властями Ирана работу на проекте Анаран, сообщил РИА Новости президент "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Нет. Мы сегодня работаем над другими месторождениями", — сказал Алекперов.

В сентябре Алекперов выражал надежду, что компания в 2017 году приступит к реализации инвестиционной деятельности в Иране. Он также говорил, что "Лукойл" планирует осенью 2017 года подписать соглашение по иранским месторождениям Аб-Тимур и Эль Мансурия.

"Лукойл" в декабре 2015 года направил Тегерану свои предложения по изучению крупнейших месторождений — на севере Персидского залива и на блоке Анаран, где "Лукойл" в консорциуме со Statoil проводил ранее геологоразведочные работы. По итогам работ были открыты нефтяные месторождения Азар и Шангуле.

В 2007 году "Лукойл" вышел из проекта Анаран в связи с введением международных санкций в отношении Ирана. В 2013 году Иран возместил "Лукойлу" 60 миллионов долларов затрат по проекту Анаран. После заключения соглашения между "шестеркой" международных посредников и Тегераном в "Лукойле" заявили, что компания по-прежнему сохраняет значительный интерес к нефтегазовым проектам Ирана.