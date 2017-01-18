"Росгеология" не исключает проведения работ на шельфе Судана

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. "Росгеология" планирует в 2017 году закончить работы по двум контрактам в Судане и не исключает в дальнейшем заключения соглашения по исследованию шельфа страны, сообщил журналистам гендиректор геологического холдинга Роман Панов.

В декабре 2016 года по итогам четвертого заседания межправительственной российско-суданской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министр природных ресурсов РФ и сопредседатель межправкомиссии Сергей Донской выразил надежду на скорое участие "Росгеологии" в проведении геологоразведки на шельфе Судана.

"В Судане мы уже присутствуем, мы подписали в прошлом году два контракта на проведение работ по геолого-минералогической оценке потенциальных месторождений… Это даст основу для последующего разворачивания полевых и оценочных работ. Перспективы этого региона высокие. Я не исключаю, что мы можем провести работы и на шельфе Судана", — сказал глава "Росгеологии".

Объем уже подписанных с Суданом контрактов составляет около 2,5 миллиона евро.

"В этом году они уже будут завершены… Они предполагают последующее развитие уже поисково-оценочных работ", — отметил он, добавив, что шельфовые работы не входят в данные контракты. "По шельфу идут отдельные переговоры", — сказал Панов.