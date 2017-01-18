Костин рассказал о планах ВТБ по прибыли по МСФО

ДАВОС (Швейцария), 18 янв — РИА Новости/Прайм. ВТБ, второй по размеру активов банк в РФ, по-прежнему прогнозирует прибыль по МСФО на уровне 100 миллиардов рублей в 2017 году, планирует наращивать расходы на резервы, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин.
При этом финдиректор ВТБ Герберт Моос отметил, что общая сумма дивидендных выплат по итогам 2016 года составит 62 миллиарда рублей. "Это предложение менеджмента. Предстоит одобрение наблюдательного совета, потом одобрение общего собрания", — пояснил топ-менеджер. По словам Мооса, из этой суммы на обыкновенные акции приходится 15 миллиардов рублей и на привилегированные — 47 миллиардов рублей.
Моос указал, что сумма дивидендов превысит прибыль банка по МСФО. "Если помните, мы в декабре заплатили промежуточные дивиденды. Исключая эти дивиденды, то, что мы заплатим в 2017 году — это будет примерно 90%. По РСБУ это будет практически 100%", — отметил финдиректор.
ВТБ в январе-ноябре 2016 года нарастил чистую прибыль по МСФО в 15,2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 45,5 миллиарда рублей. В ноябре чистая прибыль банка составила 7,5 миллиарда рублей, снизившись на 31,2% в годовом выражении.