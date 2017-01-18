Костин рассказал о планах ВТБ по прибыли по МСФО

ДАВОС (Швейцария), 18 янв — РИА Новости/Прайм. ВТБ, второй по размеру активов банк в РФ, по-прежнему прогнозирует прибыль по МСФО на уровне 100 миллиардов рублей в 2017 году, планирует наращивать расходы на резервы, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин.

"В легкую, 100 (миллиардов рублей) в легкую. Нам больше не надо, будем укреплять резервы. У нас есть программа до 2019 года — 100 (миллиардов рублей), потом еще и 200 (миллиардов рублей) на 2019 год. Если ее выполним, будет хорошо каждому", — сказал Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопрос о том, сохраняет ли ВТБ прогноз прибыли-2017.

При этом финдиректор ВТБ Герберт Моос отметил, что общая сумма дивидендных выплат по итогам 2016 года составит 62 миллиарда рублей. "Это предложение менеджмента. Предстоит одобрение наблюдательного совета, потом одобрение общего собрания", — пояснил топ-менеджер. По словам Мооса, из этой суммы на обыкновенные акции приходится 15 миллиардов рублей и на привилегированные — 47 миллиардов рублей.

Моос указал, что сумма дивидендов превысит прибыль банка по МСФО. "Если помните, мы в декабре заплатили промежуточные дивиденды. Исключая эти дивиденды, то, что мы заплатим в 2017 году — это будет примерно 90%. По РСБУ это будет практически 100%", — отметил финдиректор.

На прошлой неделе замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что ВТБ перечислил в бюджет РФ 17,9 миллиарда рублей промежуточных дивидендов за 2016 год. Минфин РФ в сентябре прошлого года заявил о планах получить в бюджет 2016 года промежуточные дивиденды от банков, конвертировавших в привилегированные акции облигации федерального займа (ОФЗ), полученные от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что от ВТБ ожидается порядка 20 миллиардов рублей дивидендов. Моисеев пояснял, что такие дивиденды из числа банков, получивших ОФЗ, могут заплатить Газпромбанк и ВТБ.

ВТБ в январе-ноябре 2016 года нарастил чистую прибыль по МСФО в 15,2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 45,5 миллиарда рублей. В ноябре чистая прибыль банка составила 7,5 миллиарда рублей, снизившись на 31,2% в годовом выражении.