Рубль днем прибавляет к доллару и евро, несмотря на слабую нефть

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Курс рубля против доллара и евро днем слегка прибавляет, несмотря на сползание рынка нефти ниже ключевой отметки в 55 долларов за баррель сорта Brent.

Участники торгов не спешат активно играть в какую-либо сторону в ожидании инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и его первых решений, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.22 мск снижался на 0,21 рубля — до 59,2 рубля, курс евро — на 0,33 рубля, до 63,26 рубля.

Рубль днем около максимумов

Курс рубля к доллару днем в среду сохраняет уверенные позиции около максимумов за полтора года. Курс доллара после обновления накануне минимумов ниже уровня в 59 рублей вернулся немного выше, однако остается под умеренным давлением от продаж валюты.

Приближение пика январских налоговых выплат (в 20-х числах) оказывает поддержку курсу рубля.

Впрочем, до инаугурации Трампа остается около двух суток, и игроки рынка предпочитают занимать выжидательную позицию, чтобы оценить первые его решения в качестве главы государства.

Нефть отступила ниже ключевой отметки 55 долларов за баррель, что оказывает определенной давление на курс российской валюты. В то же время, факторы поддержки на нефтяном рынке сохраняются.

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая заявила о том, что к 2020 году добыча нефти в стране, вероятно, упадет на 7% по сравнению с уровнем 2015 года, до 4 миллионов баррелей в день.

При этом ожидается, что чистый импорт "черного золота" в Поднебесную в 2017 году вырастет на 5,3%, до 8 миллионов баррелей в день, что станет историческим максимумом.

Пока же доллар и евро теряют к рублю 0,4-0,6%. При этом рублевая цена "черного золота" опустилась ниже отметки 3,25 тысячи рублей.

Прогнозы

Накануне рубль обновил максимум, укрепившись до отметки 58,95 за доллар. Общее ослабление доллара США и американских рынков может привести к тому, что этот уровень поддержки будет еще раз проверен на прочность до конца недели, считает Том Левинсон из компании "Сбербанк КИБ".

Рубль остается в числе лидеров по укреплению к доллару в текущем году, отметил Владимир Евстифеев из банка "Зеннит". Приток горячего капитала в российские активы сохраняется благодаря ожиданиям, как по смягчению санкционного режима, так и по уменьшению размера ключевой ставки ЦБ РФ благодаря дальнейшему снижению инфляционных ожиданий, добавил он.

"Российская валюта не выглядит сильно переоцененной относительно текущих нефтяных цен. Уверенности придает налоговый период, пик которого приходится на середину следующей недели. В то же время, дальнейшее укрепление рубля без поддержки нефтяного рынка создает риски понижательной коррекции", — сказал Евстифеев.