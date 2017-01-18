Кудрин принял участие в первом в 2017 году совещании по экономике у Путина

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Экс-министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин принял участие в первом в 2017 году совещании по экономическим вопросам у главы государства.

"(Я пригласил Кудрина — ред.), имея в виду, что он занимается подготовкой программы будущего развития экономики", — сказал президент РФ Владимир Путин, открывая совещание.

В мероприятии также участвуют премьер-министр Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр здравоохранения Вероника Скворцова, помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов.