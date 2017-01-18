Нефть дешевеет на укреплении доллара и опасениях роста добычи в США

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Стоимость нефти в среду снижается, находясь под давлением от укрепляющейся американской валюты, а также из-за опасений инвесторов относительно роста добычи "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.04 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,26% — до 54,77 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,43% — до 51,73 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,37%, до 100,67 пункта.

Многие аналитики по-прежнему сомневаются в готовности производителей внутри ОПЕК и не входящих в нефтекартель следовать пакту о сокращении добычи. Усиливает их опасения тот факт, что пока страны, участвующие в соглашении, снижают добычу нефти, США, напротив, увеличивают ее.

По данным Минэнерго США, добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 января, выросла на 2%, или на 176 тысяч баррелей в сутки, до 8,946 миллиона баррелей в сутки. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, в свою очередь, прогнозирует, что добыча нефти в США начнет расти в 2017 году после спада в 2016 году. Он объяснил свой прогноз ростом мировых цен на это сырье.

По словам аналитиков Commerzbank, добыча нефти в США "достигла дна" и теперь будет увеличиваться, пишет газета The Wall Street Journal.

Негативно на стоимость "черного золота" также влияет удорожание доллара. Американская валюта укрепляет свои позиции по отношению к мировым на ожиданиях инвесторов выступления главы ФРС США Джанет Йеллен и внутренней статистики, в частности, данных по инфляции в стране. Это, в свою очередь, привело к удешевлению торгуемой в долларах нефти, так как снизило спрос на сырье со стороны владеющих иностранной валютой инвесторов.