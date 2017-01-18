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Экономика

Sberbank CIB: Центробанк еще не готов к валютным интервенциям

15:1218.01.2017
(обновлено: 15:30 18.01.2017)
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Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Реакция Банка России на заявления чиновников о рисках укрепления рубля для конкурентоспособности отечественной промышленности свидетельствует о том, что ЦБ пока не готов к активным валютным интервенциям и рубль продолжит укрепляться, говорится в аналитическом обзоре Sberbank CIB.

Деньги. Архивное фото
© Fotolia/ Kkolosov
Рубль днем прибавляет к доллару и евро, несмотря на слабую нефть
На прошлой неделе глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что отечественная промышленность может потерять свои конкурентные преимущества при дальнейшем укреплении рубля. По его словам, в частности, ослабление доллара до 55 рублей в течение ближайшего квартала или полугодия может привести к потере конкурентного преимущества российской индустрии.

Позднее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев отметил, что курс рубля является плавающим, что позволяет абсорбировать макроэкономические шоки, и Банк России по-прежнему не имеет никакой цели (таргета) по нему.

"Представители ЦБ, напротив, подтвердили, что Банк России намерен сохранить режим свободно плавающего курса рубля, если это не будет угрожать финансовой стабильности. Такая позиция Центробанка свидетельствует о его неготовности к рыночным интервенциям, то есть у рубля будет определенный потенциал роста, прежде чем регулятор задумается об активных интервенциях", — считают аналитики Sberbank CIB.

Новое бюджетное правило

Выставочный стенд Внешторгбанка (ВТБ). Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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В ВТБ рассказали, чего ждут от 2017 года
Между тем, во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с участием экономического блока правительства. В совещании приняли участие глава думского комитета по финрынкам Анатолий Аксаков, зампред Госдумы Александр Жуков, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Как пояснил Аксаков РИА Новости, на этом совещании в частности обсуждалось установление нового бюджетного правила. По словам депутата, Минфин предлагает его утвердить уже в весеннюю сессию Госдумы. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в конце ноября прошлого года говорил, что решение по параметрам нового бюджетного правила будет принято только в 2018 году.

Аксаков отметил, что участники совещания во вторник посчитали важным установить такое бюджетное правило, которое бы работало при любой цене на нефть. Детали нового бюджетного правила на встрече не обсуждались.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, в текущем году средняя цена нефти марки Brent составит 50 долларов за баррель, а средний курс достигнет 64 рубля за доллар. Также аналитики полагают, что ЦБ вряд ли готов реанимировать программу, которая предполагала формирование в среднесрочной перспективе валютных резервов на сумму до 500 миллиардов рублей, в ближайшем будущем.

Банк России. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Центробанк объяснил снижение инфляции в 2016 году
"На наш взгляд, если будет новое укрепление рубля, регулятор скорее решится на более агрессивное снижение процентных ставок, чем на рыночные интервенции", — считают авторы исследования.

Минфин ранее предложил запустить с 2020 года следующее бюджетное правило: если нефтегазовые доходы бюджета окажутся выше тех, которые прогнозировались при среднегодовой цене нефти в 40 долларов за баррель, "излишки" будут "стерилизоваться" в Резервном фонде и ФНБ. Такое изъятие дополнительных доходов в резервы, помимо создания "подушки безопасности", одновременно будет способствовать недопущению чрезмерного укрепления рубля, отмечал ранее Силуанов.

Рубль завершил 2016 год ростом на 20,1% к доллару и на 24,7% к евро. Основными факторами его укрепления стала нефть, ушедшая от многолетних минимумов (ниже 30 долларов за баррель сорта Brent), достигнутых в январе-2016, выше 50 долларов к завершению года. Текущий год начался с обновления рублем максимумов за полтора года. Доллар уже опускался ниже 59 рублей, евро — почти до 62,3 рубля.

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