Костин: ВТБ видит хорошую возможность размещения евробондов весной

ДАВОС (Швейцария), 18 янв — РИА Новости/Прайм. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что Минфин РФ будет иметь хорошие возможности для размещения евробондов РФ весной 2017 года, причем сможет привлечь в рамках одного размещения займ на всю сумму, предусмотренную в бюджете на текущий год.

"Судя по тому, что я знаю от руководства министерства, они заинтересованы в размещении бондов и будут размещаться в этом году. Их вполне устроило прошлогоднее размещение, хотя оно по понятным причинам было более сложным, чем мы ожидаем в этом году. Поэтому в общем да, весной вполне окно нормальное, мне кажется, будет", — сказал Костин журналистам, отвечая на вопрос о возможности размещения евробондов РФ весной текущего года.

Россия в 2016 году дважды выходила на внешние рынки: в мае Минфин РФ разместил десятилетние евробонды на 1,75 миллиарда долларов под 4,75% годовых, а в сентябре доразместил оставшиеся из лимита бумаги на 1,25 миллиарда долларов под 3,9% годовых. При этом Минфину не пришлось привлекать международных посредников — организатором в обоих случаях выступил ВТБ.

Закон о бюджете на 2017-2019 годы допускает возможность внешних заимствований в текущем году на сумму до 7 миллиардов долларов. При этом Минфин получил право обменять старые выпуски евробондов на новые в пределах 4 миллиардов долларов и разместить новые бумаги — на 3 миллиарда долларов.

По мнению Костина, ближайшей весной Россия сможет занять предусмотренную в бюджете сумму целиком за один раз. "Это чисто зависит от желания Минфина. Конечно можно, и в прошлом году было можно. Экономика выиграла от того, что разместили в два этапа, тем более на первом этапе были проблемы с Euroclear, поэтому я думаю, что можно и весь объем. Если нас назначать опять агентами, то будем размещать. Мы считаем, что на нынешнем фоне можно это сделать", — сказал Костин.