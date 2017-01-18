ОПЕК дала прогноз по снижению добычи нефти в России в 2017 году

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. ОПЕК прогнозирует снижение добычи нефти в РФ в 2017 году на 30 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 2016 годом — до 11,05 миллиона баррелей в сутки, говорится в январском докладе организации.

В 2016 году, согласно оценке ОПЕК, добыча нефти в РФ составила 11,08 миллиона баррелей в сутки. Предыдущий прогноз ОПЕК предполагал рост показателя в 2017 году до 11,13 миллиона баррелей.

Прогнозы по добыче нефти в РФ на первый и второй кварталы 2017 года снижены на 160 тысяч баррелей в сутки и 150 тысяч баррелей в сутки соответственно — до 10,98 миллиона и 10,97 миллиона, при этом организация ожидает роста показателя во втором полугодии 2017 года.

В январе министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия приступила к снижению добычи в рамках соглашения с нефтедобывающими странами, причем сокращение в первые 10 дней месяца шло с опережением планов.

ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.