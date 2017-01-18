ОПЕК в декабре сократила добычу нефти на 221 тысячи баррелей

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в декабре 2016 года сократила добычу нефти на 221 тысячу баррелей в день по сравнению с ноябрем — до 33,08 миллиона баррелей в день, говорится в январском докладе организации со ссылкой на данные вторичных источников.

"Добыча нефти увеличилась в Ираке, Анголе и Ливии, в то время как добыча в Саудовской Аравии, Нигерии и Венесуэле продемонстрировала самое сильное снижение", — говорится в докладе.

Добыча Анголы выросла на 35,6 тысячи баррелей — до 1,724 миллиона баррелей в день, Ирака — на 42,6 тысячи баррелей, до 4,632 миллиона баррелей в день, Ливии — на 31,3 тысячи баррелей, до 608 тысяч баррелей в день.

Иран, по данным вторичных источников, увеличил добычу на 9,5 тысячи баррелей, до 3,72 миллиона баррелей в день. При этом добыча Саудовской Аравии в прошлом месяце сократилась на 149,3 тысячи баррелей в день — до 10,474 миллиона баррелей в день.

По предварительным данным, общий объем добычи нефти в мире в декабре снизился по сравнению с ноябрем на 0,3 миллиона баррелей в день — до 96,92 миллиона баррелей. Доля ОПЕК в мировой добыче в декабре снизилась на 0,1 процентного пункта — до 34,1%.