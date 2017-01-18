Центробанк объяснил снижение инфляции в 2016 году

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Снижение уровня инфляции (с 12,9% по итогам 2015 года до уровня 5,4% в 2016 году, по предварительной оценке) отчасти обусловлено временными факторами, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Динамика потребительских цен".

"Снижение инфляции в 2016 году было отчасти обусловлено временными факторами. Одним из них было укрепление рубля в условиях более высоких, чем ожидалось, цен на нефть, а также сохранения интереса внешних инвесторов к вложениям в российские финансовые активы", — говорится в материале.

На влияние временных факторов указывает также более высокий уровень базовой инфляции, в подсчет которой не входят компоненты с высокой ценовой волатильностью, по сравнению с общим ростом потребительских цен. "Исчерпание сдерживающего влияния разовых факторов может затормозить снижение инфляции", — отметили авторы материала.

Проинфляционные риски связаны и с тем, что тенденция к снижению инфляционных ожиданий пока не сформировалась, считает регулятор. Препятствуют такому снижению, в частности, высокие темпы роста цен на отдельные виды продовольствия (в первую очередь, на молочную продукцию), связанные с неблагоприятной конъюнктурой мировых рынков.

"Сохранение умеренно жесткой денежно- кредитной политики ограничит указанные риски и будет способствовать устойчивому уменьшению инфляционных ожиданий, закреплению тренда на снижение инфляции до 4% к концу 2017 года и ее дальнейшему удержанию вблизи целевого значения", — тем не менее заключил регулятор.

Более того, ранее, в пятницу, выступая на Гайдаровском форуме, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что Центробанк по мере развития экономики и финансового рынка РФ может рассмотреть вопрос о снижении цели по инфляции с нынешних 4%.