"Транснефть" не ждет изменений в поставках нефти на экспорт

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Значительных изменений в объемах поставок нефти на экспорт из РФ в связи с запуском двух новых нефтепроводов "Заполярье-Пурпе" и "Куюмба-Тайшет" не произойдет, считает глава "Транснефти" Николай Токарев.

"По экспорту — я не берусь за нефтяников судить, как они будут распоряжаться своими ресурсами, но думаю, что останется в пределах тех балансов, что у нас сейчас существуют по переработке и по экспорту. Может быть, какие небольшие колебания будут",- сказал Токарев журналистам, отвечая на вопрос о возможном росте экспорта в связи с запуском двух новых нефтепроводов.

Ранее в среду магистральный нефтепровод "Заполярье — Пурпе" был запущен при участии президента РФ Владимира Путина. Трубопроводная система "Заполярье-Пурпе-Самотлор" является самой северной нефтяной магистралью в России, общая протяженность входящего в нее нефтепровода "Заполярье-Пурпе" составляет 488 километров с объемом транспортировки 45 миллионов тонн в год. Первый участок "Пурпе-Самотлор" протяженностью 430 километров пущен в эксплуатацию в 2011 году.

Ресурсной базой нефтепровода станут новые месторождения ЯНАО и севера Красноярского края — Уренгойская группа месторождений "Газпрома"; Сузунское, Тагульское, Русское, Русско-Реченское месторождения "Роснефти"; Мессояхское и Восточно-Мессояхское месторождения, разрабатываемые "Роснефтью" и "Газпром нефтью"; а также Пякяхинское месторождение "Лукойла".

Среди основных приоритетов реализации проекта — сохранение арктической природы в первозданном виде. Кроме того, "Транснефть" в рамках реализации проекта "Трубопроводная система Заполярье — Пурпе" проводит масштабную работу по развитию сети социальной инфраструктуры Крайнего Севера.