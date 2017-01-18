"Роснефть" договорилась о продаже инвесторам 12% в итальянском НПЗ Saras

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Rosneft JV Projects S.A., косвенное дочернее общество "Роснефти", достигло договоренности о продаже институциональным инвесторам 114,12 миллиона обыкновенных акций компании Saras S.p.A., составляющих 12% ее уставного капитала, по цене 1,53 евро за акцию посредством ускоренного предложения с формированием книги заявок, говорится в пресс-релизе "Роснефти".

После реализации остаточного пакета акций "Роснефть" полностью выходит из капитала итальянского НПЗ Saras.

Отмечается, что чистая прибыль "Роснефти" от инвестиций в акции Saras S.p.A. в течение 2013-2017 годов превысила 80 миллионов евро (включая полученные дивиденды). Совокупная доходность составила 9% годовых в евро.

"Продажа является частью программы по оптимизации портфеля активов компании, связанной, в том числе, с невозможностью реализации изначальных договоренностей об увеличении доли "Роснефти" до уровня контрольного пакета с учетом действующих санкционных ограничений. Вырученные от продажи пакета средства будут направлены на реализацию стратегических проектов с другими итальянскими партнерами "Роснефти", — говорится в пресс-релизе.