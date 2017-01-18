Овсянников считает ненужной дирекцию ФЦП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости, Максим Грознов. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников решил отозвать представителя города из наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Дирекция по управлению федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" и считает целесообразным распустить организацию, сообщил РИА Новости помощник врио губернатора Григорий Буйлов.

Дирекция была создана для оказания методической помощи заказчикам ФЦП в январе 2016 года распоряжением правительства РФ. Полномочия учредителя организации осуществляет Минэкономразвития РФ. Структура была создана до конца 2017 года, с возможностью продления. Директором автономной некоммерческой организации был назначен Андрей Никитченко.

"Информация о решении главы Севастополя Дмитрия Овсянникова отозвать представителя города из Наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации "Дирекция по управлению федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" соответствует действительности", — заявил Буйлов.

По словам представителя главы Севастополя, ключевые действия по реализации значимых для Севастополя проектов в рамках ФЦП в 2016 году были подготовлены правительством города без какого-либо участия и содействия дирекции. По мнению Овсянникова, деятельность дирекции фактически сведена "к пересылке и перекладыванию документов". В числе проектов программы, в отношении которых деятельность дирекции Овсянников считает провальной, названы развитие аэропорта Бельбек и проект переброски воды из реки Коккозка к Севастополю.

Врио губернатора Севастополя отметил "космический уровень зарплат и премиальных выплат руководящих сотрудников дирекции" и излишне раздутые штаты. "Данная организация слишком дорого обходится налогоплательщикам. Ее целесообразно полностью ликвидировать", — приводит слова Овсянникова его помощник.

Комментарием представителей дирекции ФЦП РИА Новости пока не располагает.

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