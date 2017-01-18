Овсянников считает ненужной дирекцию ФЦП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости, Максим Грознов. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников решил отозвать представителя города из наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Дирекция по управлению федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" и считает целесообразным распустить организацию, сообщил РИА Новости помощник врио губернатора Григорий Буйлов.
"Информация о решении главы Севастополя Дмитрия Овсянникова отозвать представителя города из Наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации "Дирекция по управлению федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" соответствует действительности", — заявил Буйлов.
Врио губернатора Севастополя отметил "космический уровень зарплат и премиальных выплат руководящих сотрудников дирекции" и излишне раздутые штаты. "Данная организация слишком дорого обходится налогоплательщикам. Ее целесообразно полностью ликвидировать", — приводит слова Овсянникова его помощник.
Комментарием представителей дирекции ФЦП РИА Новости пока не располагает.
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