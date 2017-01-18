Слушания по спору Google с ФАС пройдут в закрытом режиме

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы решил рассматривать в закрытом режиме дело по заявлению компании Google, в котором та требует признать незаконным определение ФАС России от 3 ноября прошлого года об установлении очередного двухнедельного срока на исполнение предписания антимонопольного органа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд в среду удовлетворил соответствующее ходатайство Google. В то же время суд удовлетворил ходатайства ФАС и "Яндекса" о привлечении российской компании к делу в качестве третьего лица.

ФАС требует от Google прекратить нарушение российского антимонопольного законодательства на рынке мобильных приложений для операционной системы Android. После оглашения определения суда о рассмотрении дела в закрытом режиме представители СМИ покинули зал заседаний. Как сообщили журналистам по окончании заседания его участники, суд назначил на 13 февраля основные слушания по делу.

ФАС в сентябре 2015 года признала Google виновной в нарушении закона о конкуренции, в частности, в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android. Ведомство предписало компании до 18 декабря 2015 года устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств. В соответствии с предписанием, Google должна устранить нарушения, к которым ФАС отнесла, в том числе, обязательную предустановку на мобильные устройства вместе с Google Play ряда других приложений компании, а также запрет на предустановку приложений иных компаний.

За нарушение антимонопольного законодательства ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей, что составило 9% от оборота компании на рынке магазинов мобильных приложений РФ за 2014 год. Затем, 2 ноября, ФАС оштрафовала Google Inc. и Google Ireland Limited на общую сумму 1 миллион рублей за неисполнение предписания в срок до 29 августа. Определением от 3 ноября служба, по сообщениям СМИ, предоставила Google новый двухнедельный срок для исполнения предписания.

Ранее в пресс-службе ФАС РИА Новости сказали, что служба до 28 ноября ожидает от Google сообщения об исполнении предписания по устранению нарушений на рынке мобильных приложений, в противном случае последуют меры. Глава ведомства Игорь Артемьев предупреждал, что ФАС выпишет Google еще один штраф примерно на 1 миллион рублей, если компания не исполнит предписание службы в этот срок. Кроме того, ФАС подала в суд иск к Google о понуждении к исполнению предписания.