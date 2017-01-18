Слушания по спору Google с ФАС пройдут в закрытом режиме

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы решил рассматривать в закрытом режиме дело по заявлению компании Google, в котором та требует признать незаконным определение ФАС России от 3 ноября прошлого года об установлении очередного двухнедельного срока на исполнение предписания антимонопольного органа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
ФАС требует от Google прекратить нарушение российского антимонопольного законодательства на рынке мобильных приложений для операционной системы Android. После оглашения определения суда о рассмотрении дела в закрытом режиме представители СМИ покинули зал заседаний. Как сообщили журналистам по окончании заседания его участники, суд назначил на 13 февраля основные слушания по делу.
ФАС в сентябре 2015 года признала Google виновной в нарушении закона о конкуренции, в частности, в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android. Ведомство предписало компании до 18 декабря 2015 года устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств. В соответствии с предписанием, Google должна устранить нарушения, к которым ФАС отнесла, в том числе, обязательную предустановку на мобильные устройства вместе с Google Play ряда других приложений компании, а также запрет на предустановку приложений иных компаний.
Ранее в пресс-службе ФАС РИА Новости сказали, что служба до 28 ноября ожидает от Google сообщения об исполнении предписания по устранению нарушений на рынке мобильных приложений, в противном случае последуют меры. Глава ведомства Игорь Артемьев предупреждал, что ФАС выпишет Google еще один штраф примерно на 1 миллион рублей, если компания не исполнит предписание службы в этот срок. Кроме того, ФАС подала в суд иск к Google о понуждении к исполнению предписания.