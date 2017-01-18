СМИ: Гонконг планирует открыть торгово-экономическое представительство в РФ

ПЕКИН, 18 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Власти специального административного района КНР Гонконг планируют открыть в России торгово-экономическое представительство, заявил глава местной администрации Лян Чжэньин.

Лян Чжэньин в среду выступил с посланием к местному Законодательному совету (Legco).

По данным газеты South China Morning Post, Лян Чжэньин заявил, что местная администрация планирует открыть торгово-экономические представительства в пяти странах: в Индии, Мексике, ЮАР, ОАЭ и России.

Таким образом количество торгово-экономических представительств Гонконга достигнет 18, из них пять находятся на территории материкового Китая.

Также Лян Чжэньин сообщил, что Гонконг ведет переговоры по заключению соглашения о свободной торговле с АСЕАН.