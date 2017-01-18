Путин: потребность в энергоресурсах и углеводородах будет расти

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Потребность в энергоресурсах и углеводородах в мире будет расти, поэтому нужно своевременно принимать инвестиционные решения по проектам в РФ, заявил президент России Владимир Путин.

В среду глава государства в режиме видеоконференции дал старт нефтепроводам "Заполярье-Пурпе" и "Куюмба-Тайшет" и газопроводу "Бованенково-Ухта-2".

"У нас по линии "Газпрома" решения на уровне правительства, постановление правительства было принято в 2009 году. А по линии "Транснефти" — в 2012 году. Мы с вами хорошо осведомлены о том, что происходит на мировых энергетических рынках, но для всех очевидно, что потребность в энергетических ресурсах, безусловно, и в нашей стране в связи с ростом экономики, и в мире будет только расти. В том числе и будет расти потребность в углеводородном сырье. Нам для того, чтобы быть готовыми к расширению рынка, нужно своевременно принимать решения инвестиционные", — сказал Путин на церемонии ввода в эксплуатацию новых газо- и нефтепроводов.

Президент подчеркнул, что "при планировании дальнейшей работы нужно самым внимательным образом реагировать не только на то, что происходит на мировых энергетических рынках, но и смотреть на динамику развития собственной российской экономики".

"С тем, чтобы у нас никогда не возникало ограничений роста экономики в связи с каким-то дефицитом энергоресурсов и соответствующих инфраструктур", — пояснил Путин.