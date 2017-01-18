Путин принял участие в пуске нефтепровода "Заполярье-Пурпе"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Магистральный нефтепровод "Заполярье — Пурпе" запущен в среду при участии президента РФ Владимира Путина.

Церемония старта прошла в режиме видеоконференции.

"Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите проверить готовность и осуществить запуск нефтепроводов в работу", — обратился глава "Транснефти" Николай Токарев.

"Разрешаю", — сказал Путин, дав начало эксплуатации сразу двух нефтепроводов: "Заполярье-Пурпе" и "Куюмба-Тайшет".

Как доложили специалисты на местах в нефтенасосных станциях, нефтепроводы работают в штатном режиме.

Трубопроводная система "Заполярье-Пурпе-Самотлор" является самой северной нефтяной магистралью в России, общая протяженность входящего в нее нефтепровода "Заполярье-Пурпе" составляет 488 километров с объемом транспортировки 45 миллионов тонн в год. Первый участок "Пурпе-Самотлор" протяженностью 430 километров пущен в эксплуатацию в 2011 году.

Ресурсной базой нефтепровода станут новые месторождения ЯНАО и севера Красноярского края — Уренгойская группа месторождений "Газпрома"; Сузунское, Тагульское, Русское, Русско-Реченское месторождения "Роснефти"; Мессояхское и Восточно-Мессояхское месторождения, разрабатываемые "Роснефтью" и "Газпром нефтью"; а также Пякяхинское месторождение ЛУКОЙЛа.

Среди основных приоритетов реализации проекта — сохранение арктической природы в первозданном виде. Кроме того, "Транснефть" в рамках реализации проекта "Трубопроводная система Заполярье — Пурпе" проводит масштабную работу по развитию сети социальной инфраструктуры Крайнего Севера