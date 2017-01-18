ФАС: Apple не противодействует проверкам цен на iPhone7

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. ФАС не видит противодействия со стороны компании Apple при проверках ценообразования на iPhone7, окончательное понимание будет к концу января, заявил журналистам глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев.

"Там процесс идет, идет очень активно. Я могу сказать, что в принципе мы не видим какого-то серьезного противодействия со стороны компании Apple. Здесь, в отличие от Google, который наоборот, другую позицию занял, мы видим, что идет нормальный процесс. Мы выясняем, обсуждаем, как полагается. Это по ценообразованию, по запчастям — по всем позициям", — сказал Артемьев.

"Я думаю, что где-то к концу января у нас будет уже понимание такое процентов на 90, куда мы придем, а в феврале мы, соответственно, все закончим", — добавил глава ФАС.

В августе 2016 года ФАС возбудила дело против пяти компаний, входящих в Apple, из-за подозрения в координации цен у реселлеров на смартфоны iPhone 6s и iPhone 6s Plus в России. Первое рассмотрение дела было назначено на 13 сентября 2016 года, однако ведомство трижды переносило это дату. Теперь рассмотрение назначено на 7 февраля 2017 года.

В конце сентября Артемьев заявил, что ФАС может возбудить еще одно дело против Apple, если в результате исследования выявит аналогичную координацию цен в отношении iPhone7, которые поступили в продажу в РФ 23 сентября. Ведомство проводит анализ цен на новые смартфоны, по итогам которого примет решение, возбуждать ли антимонопольное дело.