Россия в январе-октябре увеличила аффинаж золота на 0,26%

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Производство золота в России по итогам января-октября 2016 года выросло на 0,26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 244,55 тонны с 243,91 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.

В том числе, производство добычного золота в России в отчетном периоде составило 202,39 тонны против 197,02 тонны в январе-октябре 2015 года (рост на 2,73%), попутного — сократилось на 10,28% — до 12,65 тонны против 14,10 тонны, вторичного составило 29,51 тонны против 32,78 тонны (снижение на 9,98%).

Производство серебра в России в январе-октябре 2016 года сократилось на 9,90% — до 897,65 тонны (в аналогичном периоде годом ранее — 996,29 тонны), в том числе добычного — составило 472,98 тонны против 595,76 тонны (спад на 20,61%), попутного — 236,96 тонны против 233,11 тонны (рост на 1,65%), вторичного — 187,71 тонны против 167,42 тонны (рост на 12,12%).

Минфин впервые предоставил статистику по добыче в РФ драгоценных металлов по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по производству золотосодержащего концентрата, который производится для экспорта и не попадает на аффинажные заводы РФ. По информации Минфина, производство золота в России в 2015 году составило 289,47 тонны, серебра — 1246,55 тонны.