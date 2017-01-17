Австрийский Raiffeisen Bank отметил улучшение банковской среды в России

ВЕНА, 17 янв – РИА Новости/Прайм. Австрийский Raiffeisen Bank International AG (RBI), ставивший цели по сокращению бизнеса в России, отмечает улучшение банковской среды в РФ, заявил глава этой банковской группы Карл Севельда.

По стратегии RBI, российское подразделение должно сократить RWA (взвешенные по риску активы) до конца 2017 года на 20% по сравнению с их значением на декабрь 2014 года. В марте 2015 года Райффайзенбанк объявил об отказе от выдачи автокредитов и о сворачивании сети в ряде крупных городов.

Австрийский банковский холдинг RBI действует на территории 15 стран Центральной и Восточной Европы, в банке работают около 52 тысяч человек. В России группе Raiffeisen International принадлежит Райффайзенбанк.

"Банковская среда становится снова дружелюбной. Россия занимается расчисткой сектора", — сказал Севельда, выступая на конференции Euromoney.

"Центральный банк (России — ред.) провёл хорошую работу, вывел с рынка нездоровых игроков. Наш банк проводит блестящую работу и один из лучших в стране", — заявил глава RBI.