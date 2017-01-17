Цена нефти растет на прогнозе главы Saudi Aramco

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости/Прайм. Нефть заметно дорожает во вторник на прогнозе по балансу на рынке от гендиректора государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) Амина Нассера (Amin Nasser), а также удешевлении американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.54 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,04% — до 55,88 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,53% — до 52,65 доллара за баррель.

Ранее во вторник Нассер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что мировой рынок нефти стабилизируется в первой половине 2017 года. Данное сообщение оказало поддержку мировым ценам на нефть.

Помимо этого, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол (Fatih Birol) заявил на том же мероприятии, что исполнение соглашения стран ОПЕК по сокращению добычи нефти может привести к восстановлению баланса на рынке нефти уже в первой половине 2017 года.

Положительно на стоимость "черного золота" также влияет удешевление доллара. Американская валюта теряет свои позиции по отношению к мировым из-за заявления избранного президента США Дональда Трампа о слишком крепком курсе доллара. Это, в свою очередь, привело к удорожанию торгуемой в долларах нефти, так как увеличило спрос на сырье со стороны владеющих иностранной валютой инвесторов.

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