Цена нефти растет на прогнозе главы Saudi Aramco

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости/Прайм. Нефть заметно дорожает во вторник на прогнозе по балансу на рынке от гендиректора государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) Амина Нассера (Amin Nasser), а также удешевлении американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.54 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,04% — до 55,88 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,53% — до 52,65 доллара за баррель.
Ранее во вторник Нассер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что мировой рынок нефти стабилизируется в первой половине 2017 года. Данное сообщение оказало поддержку мировым ценам на нефть.
Положительно на стоимость "черного золота" также влияет удешевление доллара. Американская валюта теряет свои позиции по отношению к мировым из-за заявления избранного президента США Дональда Трампа о слишком крепком курсе доллара. Это, в свою очередь, привело к удорожанию торгуемой в долларах нефти, так как увеличило спрос на сырье со стороны владеющих иностранной валютой инвесторов.
Подробнее о ценах на нефть читайте здесь>>