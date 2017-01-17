"Нафтогаз" планирует в феврале импортировать около миллиарда кубов газа

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" планирует в феврале импортировать около 1 миллиарда кубометров природного газа, сообщил коммерческий директор компании Юрий Витренко.

"У нас был план по импорту – приблизительно 35-37 (миллионов кубометров в сутки – ред.), но возможно, мы его немножко увеличим", — цитирует Витренко агентство УНИАН.

В конце 2016 года "Нафтогаз Украины" подписал соглашение о привлечении кредитной линии под гарантию Всемирного банка на 500 миллионов долларов на закупку газа. Соглашение также предусматривает, что "Нафтогаз" сможет использовать кредит на закачку газа как с западного, так и с восточного направлений. Решение о направлениях импорта газа будут приниматься на основании конкурентоспособности предложений поставщиков.

По словам Витренко, "Нафтогаз" планирует проводить закупку газа на эти средства в феврале и марте текущего года.

"Планируем выбрать (купить газ на кредитные средства ред.) в феврале-марте", – сказал Витренко, добавив, что объем и сроки закупки газа будут зависеть от температурного режима зимой и весной этого года.