Рубль вечером рос к доллару и стабилизировался к евро

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Курс рубля во вторник вечером рос к доллару и стабилизировался к евро на фоне роста европейской валюты в район 1,07 доллара.

Дорогая нефть и подросший на глобальном валютном рынке "форекс" евро обусловили ранее во вторник обновление американской валютой минимума против рубля с июля 2015 года – ниже 59.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.19 мск снижался на 48 копеек, до 59,39 рубля, курс евро повышался на 10 копеек — до 63,57 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль еще надавил на доллар

Курс рубля против доллара во вторник преимущественно повышался и стабилизировался к евро.

Попытки евро закрепиться на месячном максимуме около уровня 1,07 доллара и рост стоимости нефти обусловили сползание курса американской валюты в течение торгов вторника ниже отметки 59 рублей впервые с июля 2015 года.

Впрочем, к вечеру нефть немного сбавила в росте и опустилась ниже 56 долларов за баррель, что позволило доллару компенсировать часть утраченных днем позиций.

В итоге доллар вечером терял 0,9% против рубля, евро стабилизировался около достигнутых накануне уровней.

Рублевая цена нефти при этом оставалась около отметки 3,3 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы и рекомендации

В среду банкам предстоит возврат 2,2 миллиарда долларов по валютному РЕПО с ЦБ, однако данное событие не должно вызвать сложностей, так как еще в понедельник банки рефинансировали на новом аукционе у регулятора 2 миллиарда долларов, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Основным фактором, влияющим на валютный рынок, остаются ожидания инвесторов в отношении дальнейшей процентной политики в США. С начала 2017 года опасения по поводу роста ставок несколько ослабли, и доллар скорректировался вниз к ключевым валютам, однако новые сигналы от представителей ФРС могут в скором времени изменить ситуацию", — добавил он.

Продолжающееся уже полгода повышательное ралли рубля "сжигает" Резервный фонд (номинированный в долларах) – ту самую подушку безопасности, которая еще как-то амортизирует все экономические неровности, рассуждает Анна Бодрова из компании "Альпари".

"Сдержать рубль может Центробанк, но регулятор пока не вмешивается, поскольку бюджетные поступления от продажи нефти дают чуть больше финансовых средств, чем заложено в документ. Однако американская валюта по цене 58-59 рублей уже смотрится странно и не слишком адекватно текущим условиям, какой бы carry trade не был здесь задействован", — добавила она.

"Торги среды для доллара пройдут в диапазоне 59-59,85 рубля, для евро – 63,10-64,15 рубля", — заключила Бодрова.