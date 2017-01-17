Российский рынок акций изменился разнонаправленно на фоне роста рубля

Ситуация на мировых фондовых рынках в январе 2017 (42)

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций к закрытию вторника изменился разнонаправленно на фоне укрепления рубля к доллару, говорят трейдеры.

Рынок нефти к вечеру сбавил в росте, пытаясь зацепиться за уровень 56 долларов за баррель, говорят трейдеры.

Индекс ММВБ по итогам дня снизился на 0,47% и составил 2178,73 пункта, индекс РТС вырос на 0,47%, до 1156,47 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Без направления

Российский фондовый рынок во вторник не демонстрировал единой динамики. Ощутимое укрепление рубля надавило на рублевые цены акций и подняло долларовые. Курс доллара снизился к рублю на 0,8%.

Впрочем, внешний фон также был противоречивым. С одной стороны, нефтяные цены пытались расти на фоне надежд на соблюдение дисциплины основными производителями в вопросе сокращения добычи "черного золота".

С другой, западноевропейские фондовые индексы демонстрировали слабо отрицательную динамику.

В итоге выросли рублевые цены Polymetal (+2,7%), акции Сбербанка (+0,8%) отыграли укрепление рубля.

Снизились акции Московской биржи (-2,4%), "Распадской" (-2,5%), префы "Транснефти" (-2,2%), "Россетей" (-1,5%), "Интер РАО ЕЭС" (-1,4%), ФСК "ЕЭС" (-1,2%), "Норникеля" (-1,5%).

Прогнозы и рекомендации

Во вторник начался экономический форум в Давосе , который продлится до конца текущей недели. "Мы не ожидаем существенного влияния на российский фондовый рынок в связи с данным событием. Сегодня ночью API опубликует прогнозы по запасам нефтепродуктов в США. НЛМК раскроет операционные результаты за четвертый квартал 2016 года в среду", — сказал Егор Дахтер из ИК "Велес Капитал".

Индекс РТС остается в диапазоне 1145-1160 пунктов, индекс ММВБ снова не смог углубить просадку в область поддержки на 2160 пунктах, что позволяет говорить о вероятном возвращении рублевого индикатора чуть позже к 2200 пунктам, оценила Анна Бодрова из компании "Альпари".

Середина недели для индекса ММВБ пройдет в рамках отметок 2165-2215 пунктов, добавила она.