Киев и Берн намерены ускорить возвращение активов экс-властей Украины

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Президенты Украины и Швейцарии Петр Порошенко и Дорис Лойтхард договорились об ускорении процесса по возвращению замороженных активов бывших властей Украины, которые сейчас находятся в швейцарских банках, сообщается на официальном сайте украинского лидера.

В марте 2014 года швейцарские власти заморозили банковские счета экс-президента Украины Виктора Януковича и 19 его соратников, включая Николая Азарова и Андрея Клюева. Активы Януковича и его приближенных также были заморожены в Лихтенштейне и ряде других европейских стран.

"Мы договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений предыдущей власти и тех замороженных активов, которые сейчас находятся в швейцарских банках. Мы определили четкие графики и координацию сотрудничества министерств юстиции, генеральных прокуратур, которые должны скорее привести к соответствующему результату и возвращению этих денег на Украину", — цитирует слова Порошенко его пресс-служба.

Глава государства добавил, что во время встречи президент Швейцарии отметила, что эти деньги нужны Украине для проведения реформ.

На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко. Киевские силовики завели на Януковича и других бывших чиновников уголовные дела.