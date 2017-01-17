Киев и Берн намерены ускорить возвращение активов экс-властей Украины

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Президенты Украины и Швейцарии Петр Порошенко и Дорис Лойтхард договорились об ускорении процесса по возвращению замороженных активов бывших властей Украины, которые сейчас находятся в швейцарских банках, сообщается на официальном сайте украинского лидера.
"Мы договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений предыдущей власти и тех замороженных активов, которые сейчас находятся в швейцарских банках. Мы определили четкие графики и координацию сотрудничества министерств юстиции, генеральных прокуратур, которые должны скорее привести к соответствующему результату и возвращению этих денег на Украину", — цитирует слова Порошенко его пресс-служба.
На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко. Киевские силовики завели на Януковича и других бывших чиновников уголовные дела.