МИД Италии надеется на преодоление санкционной политики в отношении России

РИМ, 17 янв — РИА Новости, Наталия Шмакова. Глава МИД Италии Анджелино Альфано выразил надежду на то, что санкции в отношении России будут преодолены.
При этом Альфано подчеркнул, что санкции могут быть преодолены только в случае выполнения минских соглашений.
Глава итальянского МИД отметил, что Россия является "надежным энергетическим партнером" и "очень полезным партнером в борьбе с международным терроризмом".
"Если мы обсуждаем с РФ все самые деликатные международные кризисы, то необходимо оценить условия для того, чтобы G7 вновь стала "восьмеркой", — сказал Альфано, добавив, что это необходимо сделать, даже если возвращение к G8 не произойдет к саммиту в Таормине на Сицилии в конце мая.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.
Форум экономических развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.