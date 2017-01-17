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Экономика

МИД Италии надеется на преодоление санкционной политики в отношении России

Тема:
Санкции в отношении России (5609)
19:0617.01.2017
(обновлено: 19:08 17.01.2017)
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Флаг Италии. Архивное фото
© Flickr/ Floris M. Oosterveld

РИМ, 17 янв — РИА Новости, Наталия Шмакова. Глава МИД Италии Анджелино Альфано выразил надежду на то, что санкции в отношении России будут преодолены.

Президент, председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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"Мы надеемся, что санкции против России будут преодолены", — сказал министр во вторник, выступая на совместном заседании комиссий Палаты депутатов и Сената по иностранным делам.

При этом Альфано подчеркнул, что санкции могут быть преодолены только в случае выполнения минских соглашений.

Глава итальянского МИД отметил, что Россия является "надежным энергетическим партнером" и "очень полезным партнером в борьбе с международным терроризмом".

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости. Пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин/Антон Денисов
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Кроме того, выступая перед парламентариями, он в третий раз за последний месяц заявил о необходимости оценить условия для возвращения к формату "большой восьмерки" с участием Москвы.

"Если мы обсуждаем с РФ все самые деликатные международные кризисы, то необходимо оценить условия для того, чтобы G7 вновь стала "восьмеркой", — сказал Альфано, добавив, что это необходимо сделать, даже если возвращение к G8 не произойдет к саммиту в Таормине на Сицилии в конце мая.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.

Георгий Фёдоров, член Общественной палаты РФ Георгий Федоров
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. На прошлой неделе президент США Барак Обама продлил санкции на год.

Форум экономических развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.

Введение санкций против России и ответные шагиХроника введения санкций против России и ответных мер
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Экономика
Обсуждение
2 пользователя оставили 2 комментария
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  • chayser011
    При этом Альфано подчеркнул, что санкции могут быть преодолены только в случае выполнения минских соглашений.

    Друзья что он курит ???
    Тогда такие же требования надо предъявить к Украине, Франции и Германии и санкции ввести, не правда ли )))
    А по сути этот Альфано пустобрёх, лицемер и пендораб !!!
    21:13
    17.01.2017
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  • yozhik_2000
    А все-таки помнят итальянцы о землетрясении в Мессине! Помнят, но как-то вот недостаточно. А мы все те же... те, кто спасал вас жертвуя своими жизнями, те которые и сейчас бы пришли к вам на помощь в любую минуту! А вы..."санкции могут быть преодолены только в случае выполнения минских соглашений." Забыли, что говорили, а? И кому верить России? Кто еще не предал!?
    21:40
    17.01.2017
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