МИД Италии надеется на преодоление санкционной политики в отношении России

РИМ, 17 янв — РИА Новости, Наталия Шмакова. Глава МИД Италии Анджелино Альфано выразил надежду на то, что санкции в отношении России будут преодолены.

"Мы надеемся, что санкции против России будут преодолены", — сказал министр во вторник, выступая на совместном заседании комиссий Палаты депутатов и Сената по иностранным делам.

При этом Альфано подчеркнул, что санкции могут быть преодолены только в случае выполнения минских соглашений.

Глава итальянского МИД отметил, что Россия является "надежным энергетическим партнером" и "очень полезным партнером в борьбе с международным терроризмом".

Кроме того, выступая перед парламентариями, он в третий раз за последний месяц заявил о необходимости оценить условия для возвращения к формату "большой восьмерки" с участием Москвы.

"Если мы обсуждаем с РФ все самые деликатные международные кризисы, то необходимо оценить условия для того, чтобы G7 вновь стала "восьмеркой", — сказал Альфано, добавив, что это необходимо сделать, даже если возвращение к G8 не произойдет к саммиту в Таормине на Сицилии в конце мая.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.

В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. На прошлой неделе президент США Барак Обама продлил санкции на год.

Форум экономических развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.