Швейцария предоставит Украине первые $100 млн кредита в январе

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Швейцария до конца января предоставит Украине первый транш кредита на 100 миллионов долларов, сообщила во вторник пресс-служба украинского президента.

Весной центробанки Украины и Швейцарии заключили двусторонний договор о предоставлении Киеву кредита на 200 миллионов долларов, которые пойдут на пополнение международных резервов Украины.

Сроки получения первого транша кредита были объявлены в ходе встречи президентов Украины и Швейцарии Петра Порошенко и Дорис Лойтхард на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Было принято решение, которое только что объявлено, что до конца января Украина получит 100 миллионов долларов, которые поступят на счета Национального банка. 100 миллионов долларов финансовой помощи от Швейцарской конфедерации как первая часть транша, который направлен на поддержку Украины", — цитирует пресс-служба заявление Порошенко журналистам по итогам встречи со швейцарской коллегой.

Сообщается, что в ходе встречи Порошенко и Лойтхард также констатировали положительную динамику двухстороннего инвестиционного сотрудничества.