Стоимость севастопольского участка трассы "Таврида" определит экспертиза

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости, Максим Грознов. Окончательную стоимость 13-километрового седьмого участка трассы "Таврида", которая пройдет в районе Севастополя, определит экспертиза с участием специалистов Минстроя и Минтранса РФ, сообщили в пресс-службе АНО "Дирекция по управлению ФЦП "Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года".

В настоящее время проектно-изыскательские работы по севастопольскому участку трассы "Таврида" не окончены, проект седьмого участка трассы в районе города-героя Севастополя длиной 13 км еще не утвержден, сообщили в ведомстве. В федерально-целевой программе стоимость проектирования и строительства этого участка трассы заложена в сумме 5,084 миллиарда рублей.

"В настоящее время проводится экспертиза стоимости "Тавриды", как крымской, так и севастопольской части, с участием Минстроя и Минтранса. После ее подготовки и рассмотрения будут направлены предложения (о проекте и стоимости — ред.) в правительство РФ", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Новая четырехполосная автотрасса "Таврида" соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы планируется завершить к концу 2018 года, второй — к концу 2020 года. Ранее озвучивалось, что предельная стоимость "Тавриды" составляет 138,9 миллиарда рублей в ценах первого квартала 2016 года.