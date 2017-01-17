"Сибур" и индийская RIL планируют создание нового производства в Индии

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости/Прайм. Совместное предприятие "Сибура" и индийской Reliance Industries Limited (RIL) планирует строительство в городе Джамнагар в Индии комплекса по производству галобутилкаучука, говорится в сообщении "Сибура".

Reliance Sibur Elastomers Private Limited (RSEPL) — совместное предприятие "Сибура" и RIL — объявило о планах строительства на базе интегрированного нефтехимического комплекса Reliance Industries Limited в городе Джамнагар производства галогенированного бутилкаучука. В настоящее время проходит стадия проектирования. Основным потребителем галобутилкаучука являются прежде всего производители шин.

На этой промплощадке возводится принадлежащий RSEPL комплекс по производству бутилкаучука мощностью 120 тысяч тонн в год, ввод в эксплуатацию которого запланирован в 2018 году. В зависимости от конъюнктуры рынка и спроса на продукцию до 60 тысяч тонн в год из этого объема может быть направлено в качестве сырья на выпуск галогенированного бутилкаучука на новом производстве.

"Производство галобутилкаучука RSEPL будет ориентировано на удовлетворение растущего высокими темпами спроса на данную продукцию со стороны крупнейших индийских и международных производителей шин… и фармацевтических компаний. Совокупные темпы годового прироста спроса на галобутилкаучук в Индии составят 8-10% в ближайшие несколько лет", — прокомментировал исполнительный директор RIL Нихил Месвани, слова которого приводятся в сообщении "Сибура".

"Индия является привлекательным направлением для инвестирования с учетом растущего спроса на синтетический каучук на локальном рынке… Успешный опыт сотрудничества с нашим партнером и правительством штата создает благоприятные предпосылки для расширения присутствия "Сибура" в Индии", — цитирует пресс-служба главу "Сибура" Дмитрия Конова.

RSEPL — совместное предприятие "Сибура" и RIL — создано в феврале 2012 года для производства бутилкаучука в объеме 100 тысяч тонн в год на интегрированном нефтехимическом комплексе Reliance Industries Limited в городе Джамнагар. Доля Reliance Industries Limited в совместном предприятии составляет 74,9%, доля СИБУРа — 25,1%.