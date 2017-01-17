Президент Молдавии и глава "Газпрома" обсудили поставки российского газа

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости/Прайм. Президент Молдовы Игорь Додон и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер обсудили поставки российского газа в страну и его транзит через территорию республики, говорится в сообщении "Газпрома".

"Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере. В частности, речь шла о деятельности АО "Молдовагаз", поставках российского газа в Молдову и его транзите через территорию республики", — говорится в сообщении.

В конце 2016 года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа в Молдавию и транзит через территорию республики до конца 2019 года. В 2016 году "Газпром" поставил в республику около 3 миллиардов кубометров газа.

"Газпром", которому принадлежит 50% АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдавию.