Минэкономики ФРГ: протекционизм угрожает свободной и справедливой торговле

БЕРЛИН, 17 янв — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Протекционизм ставит под вопрос свободную и справедливую торговлю в мире, заявил госсекретарь министерства экономики и энергетики ФРГ Матиас Махниг, который представит свое ведомство на Всемирном экономическим форумом (ВЭФ) в Давосе.

"Всемирный экономический форум является хорошим индикатором состояния глобализации. Особенно в условиях жесткой ситуации в сфере глобальной безопасности, в которой протекционизм ставит под вопрос свободную и справедливую торговлю в вопросе, есть много о чем поговорить. Германия собирается выступить здесь и в рамках нашего председательства в G20 за открытые рынки, сбалансированный рост и, к примеру, за снижение глобального перепроизводства в секторе черной металлургии", — заявил Махниг, его цитирует пресс-служба Минэкономики.

Ранее замглавы МИД КНР Ли Баодун сообщил, что китайская сторона воспользуется форумом в Давосе, чтобы провести обмен мнениями со всеми сторонами по таким вопросам, как противодействие глобальным вызовам, стабильное развитие мировой экономики.

По данным Минэкономики ФРГ, в Давосе у Махнига запланированы многочисленные встречи, в том числе с новым канадским министром торговли.

Правительство ФРГ в октябре поддержало подписание всеобъемлющего экономического и торгового соглашения между Евросоюзом и Канадой (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA).

CETA является аналогом Трансатлантического соглашения о партнерстве в области торговли и инвестиций (TTIP), переговоры о заключении которого ЕС ведет с США и против заключения которого выступают отдельные представители европейской общественности, а также малого и среднего бизнеса. По их мнению, подобного рода соглашения выгодны лишь транснациональным компаниям.

Запланированное подписание CETA 27 октября 2016 года на саммите ЕС-Канада было отменено из-за сопротивления Валлонии (регион Бельгии).