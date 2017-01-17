Минэкономики ФРГ: протекционизм угрожает свободной и справедливой торговле

БЕРЛИН, 17 янв — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Протекционизм ставит под вопрос свободную и справедливую торговлю в мире, заявил госсекретарь министерства экономики и энергетики ФРГ Матиас Махниг, который представит свое ведомство на Всемирном экономическим форумом (ВЭФ) в Давосе.
Ранее замглавы МИД КНР Ли Баодун сообщил, что китайская сторона воспользуется форумом в Давосе, чтобы провести обмен мнениями со всеми сторонами по таким вопросам, как противодействие глобальным вызовам, стабильное развитие мировой экономики.
Правительство ФРГ в октябре поддержало подписание всеобъемлющего экономического и торгового соглашения между Евросоюзом и Канадой (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA).
CETA является аналогом Трансатлантического соглашения о партнерстве в области торговли и инвестиций (TTIP), переговоры о заключении которого ЕС ведет с США и против заключения которого выступают отдельные представители европейской общественности, а также малого и среднего бизнеса. По их мнению, подобного рода соглашения выгодны лишь транснациональным компаниям.
Запланированное подписание CETA 27 октября 2016 года на саммите ЕС-Канада было отменено из-за сопротивления Валлонии (регион Бельгии).