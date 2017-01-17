Китай к 2020 году намерен увеличить прибыль сферы IT-услуг

ПЕКИН, 17 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Правительство Китая планирует к 2020 году увеличить прибыль сферы предоставления телекоммуникационных услуг и реализации программного обеспечения (ПО) до 8 триллионов юаней (около 1,2 триллиона долларов).

Согласно информации министерства промышленности и информатизации КНР, средний рост прибыли в отрасли с 2016 по 2020 годы должен составлять более 13%. Также власти, согласно сообщению ведомства, будут поддерживать развитие компаний, ведущих разработки программного обеспечения, а также компаний в сфере телекоммуникаций.

Также правительство Китая планирует к 2020 году ввести в коммерческое пользование стандарт связи 5G.

Ранее сообщалось, что власти Китая намерены в ближайшие три года инвестировать примерно 170 миллиардов долларов в развитие информационной инфраструктуры страны. Средства пойдут на развитие интернет-проектов, в основном на улучшение предоставления широкополосного интернета и мобильной связи.

К 2018 году, согласно директиве, в стране будут насчитываться 90 тысяч километров оптоволоконного кабеля для предоставления широкополосного интернет-соединения, что позволит охватить все городские районы и 90% сельской местности. Будут созданы два миллиона станций мобильной связи, способных предоставлять услуги на скорости 4G.