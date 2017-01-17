Додон рассказал, с какими странами выгодно сотрудничать Молдавии

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости/Прайм. Молдавии выгоднее сотрудничать в рамках организаций, которые учитывают интересы небольших стран при принятии решений, таких как ЕАЭС, заявил президент Молдавии Игорь Додон по итогам встречи с председателем коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном.

Правила Евросоюза позволяют крупным государствам объединения принимать решения самостоятельно, отметил Додон. "То есть большие страны могут договориться, а маленькие страны обязаны эти правила выполнять. Их мнения никто не спросит", — сказал он.

"В ЕАЭС каждая страна вне зависимости от численности населения и ВВП имеет право голоса. Для маленьких стран, таких как Молдова, выгоднее участвовать там, где их мнение учитывается", — подчеркнул президент Молдавии.

Молдавия в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом ухудшились отношения между Москвой и Кишиневом. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь реэкспорта товаров из ЕС через Молдавию, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.