Костин не исключает отмены или ослабления санкций против России в 2017 году

ДАВОС (Швейцария), 17 янв — РИА Новости/Прайм. Глава ВТБ Андрей Костин не исключает отмены или ослабления санкций США против России в текущем году; по его мнению, первыми могут быть сняты санкции в финансовой сфере.

"Я считаю, что обязательно будут послабления, по крайней мере, в течение этого года. Мне кажется это вполне реальным", — сказал он журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума, отвечая на вопрос, видит ли он перспективы снятия санкций США с РФ. Он уточнил, что речь идет в первую очередь об экономических санкциях.

"Думаю, что и Европа будет менять свое мнение, потому что США очень сильно давили на Европу. Думаю, что в отсутствие такого давления немецкой стороне будет сложнее удержать европейцев в такой санкционной обойме. Мне кажется, надежда есть, в этом году, безусловно. Год только начинается", — сказал глава госбанка.

В то же время Костин считает, что у России не должно быть чрезмерных ожиданий от новой американской администрации. "У них есть свои задачи и свои цели… Я не ожидаю, что сразу будут какие-то поцелуи. Просто это люди, которые, на мой взгляд, обладают абсолютно разумным подходом, и отношения с Россией зашли уже в такой тупик, что их надо выводить из этого тупика", — отметил он.

"Думаю, санкции будут одним из элементов этого… Что касается финансовой сферы — я считаю, что это первые санкции, которые должны пасть. Потому что это сфера такая, которую опаснее всего затрагивать, и (санкции), наиболее наносящие ущерб двусторонним отношениям. Поэтому такой осторожный оптимизм у меня есть", — сказал Костин. По его словам, есть определенные намеки на то, что санкции могут быть отменены, или, по крайней мере, начнется диалог с РФ на эту тему.

На прошлой неделе первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что правительство РФ в своей работе должно исходить из того, что западные санкции против страны и ответное продовольственное эмбарго могут скоро прекратить свое действие; России рано или поздно придется открывать свой продовольственный рынок. Экс-министр финансов РФ, глава совета фонда Центра стратегических разработок Алексей Кудрин позже заявил, что не исключает смягчения европейских санкций против России, ситуацию же с санкциями США пока прогнозировать не берется.