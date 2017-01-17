США
18.0118 января02:31МСК
USD59.40-0.21
EUR63.29+0.06
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Костин не исключает отмены или ослабления санкций против России в 2017 году

Тема:
Санкции в отношении России (5609)
17:1517.01.2017
02645
Президент, председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
Перейти в фотобанк

ДАВОС (Швейцария), 17 янв — РИА Новости/Прайм. Глава ВТБ Андрей Костин не исключает отмены или ослабления санкций США против России в текущем году; по его мнению, первыми могут быть сняты санкции в финансовой сфере.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости. Пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин/Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Торга не будет. Россия не видит связи между разоружением и отменой санкций

"Я считаю, что обязательно будут послабления, по крайней мере, в течение этого года. Мне кажется это вполне реальным", — сказал он журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума, отвечая на вопрос, видит ли он перспективы снятия санкций США с РФ. Он уточнил, что речь идет в первую очередь об экономических санкциях.

"Думаю, что и Европа будет менять свое мнение, потому что США очень сильно давили на Европу. Думаю, что в отсутствие такого давления немецкой стороне будет сложнее удержать европейцев в такой санкционной обойме. Мне кажется, надежда есть, в этом году, безусловно. Год только начинается", — сказал глава госбанка.

В то же время Костин считает, что у России не должно быть чрезмерных ожиданий от новой американской администрации. "У них есть свои задачи и свои цели… Я не ожидаю, что сразу будут какие-то поцелуи. Просто это люди, которые, на мой взгляд, обладают абсолютно разумным подходом, и отношения с Россией зашли уже в такой тупик, что их надо выводить из этого тупика", — отметил он.

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Evan Vucci
Политолог: Трамп находится в ситуации человека, идущего по минному полю

"Думаю, санкции будут одним из элементов этого… Что касается финансовой сферы — я считаю, что это первые санкции, которые должны пасть. Потому что это сфера такая, которую опаснее всего затрагивать, и (санкции), наиболее наносящие ущерб двусторонним отношениям. Поэтому такой осторожный оптимизм у меня есть", — сказал Костин. По его словам, есть определенные намеки на то, что санкции могут быть отменены, или, по крайней мере, начнется диалог с РФ на эту тему.

На прошлой неделе первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что правительство РФ в своей работе должно исходить из того, что западные санкции против страны и ответное продовольственное эмбарго могут скоро прекратить свое действие; России рано или поздно придется открывать свой продовольственный рынок. Экс-министр финансов РФ, глава совета фонда Центра стратегических разработок Алексей Кудрин позже заявил, что не исключает смягчения европейских санкций против России, ситуацию же с санкциями США пока прогнозировать не берется.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.