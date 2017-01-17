Додон высказал желание, чтобы Молдавия стала наблюдателем в ЕврАзЭС

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Глава Молдавии Игорь Додон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным высказал желание, чтобы Молдавия стала наблюдателем в ЕврАзЭС.

"То, что касается сотрудничества с ЕврАзЭС… сегодня я выступил с инициативой о подписании рамочного меморандума о сотрудничестве с ЕврАзЭС. Мы договорились, что в ближайшие недели мы начнем консультации, чтобы в ближайшие месяцы такой меморандум подписать. Он не противоречит соглашениям, которые подписаны Молдовой с другими партнерами, но это первый шаг для того, чтобы двигаться к сближению. Я попросил Владимира Владимировича рассмотреть возможность, чтобы Молдова стала наблюдателем в Евразийской экономической комиссии в ЕврАзЭС. Я думаю, это хороший шаг, чтобы посмотреть, что нужно делать, как, собрали информацию с одной и с другой стороны", — сказал Додон.