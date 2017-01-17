Чистый отток капитала из России в 2016 году снизился в 3,7 раза

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости/Прайм. Чистый отток капитала из РФ в 2016 году сократился по сравнению с 2015 годом в 3,7 раза и составил 15,4 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

"Чистый вывоз капитала частным сектором по итогам 2016 года оценен Банком России в 15,4 миллиарда долларов США (57,5 миллиарда долларов США в 2015 году). Масштабное сужение чистого вывоза капитала сложилось главным образом вследствие резкого снижения интенсивности сокращения внешних обязательств банковским сектором", — говорится в сообщении регулятора.

ЦБ 16 декабря повысил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ на 2016 год до 18 миллиардов долларов с 14 миллиардов. Отмечалось, что основным компонентом оттока частного капитала в 2016 году, как и в 2015 году, будет вынужденное (в условиях сохранения действия международных санкций) погашение внешних обязательств российскими компаниями и банками. Вместе с тем, влияние санкций постепенно ослабевает, объем погашения внешнего долга уменьшается, компании успешно рефинансируют внешнюю задолженность.