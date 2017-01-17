Профицит текущего счета платежного баланса РФ в 2016 году снизился в 3 раза

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости/Прайм. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в 2016 году сократилось в 3,1 раза по сравнению с 2015 годом и составило 22,2 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

Как отмечает ЦБ, текущий счет платежного баланса РФ сформировался под влиянием замедления темпов снижения экспорта товаров в условиях наметившегося восстановления мировых сырьевых цен при стабилизации импорта товаров и уменьшения дефицита балансов услуг и оплаты труда. В то же время, дефицит баланса инвестиционных доходов на фоне улучшения ситуации с доходами экономических субъектов вырос, несколько превысив уровень 2015 года.

"Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ по итогам 2016 года, по оценке Банка России, составило 22,2 миллиарда долларов и было значительно ниже уровня 2015 года (69 миллиардов долларов)", — говорится в сообщении.