Инфляция в январе в годовом выражении составит 5-5,2%

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости/Прайм. Инфляция в РФ в январе ожидается в диапазоне 0,6-0,8%, в годовом выражении — 5-5,2%, говорится в еженедельном мониторинге Минэкономразвития.

"В январе мы ожидаем инфляцию в диапазоне 0,6%-0,8% месяц к месяцу (5-5,2% год к году)", — говорится в мониторинге.

"В период с 1 по 9 января рост цен умеренный – 0,3% (примерно на уровне 2016 года). За годовой период инфляция сохранилась на уровне декабря 2016 года — 5,4%", — отмечается в документе.

На прошлой неделе министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что министерство видит возможности для достижения инфляции в России в 2017 году на уровне 4%.

Премьер-министр Дмитрий Медведев также на прошлой неделе заявил, что инфляция в России по итогам прошлого года достигла исторических минимумов и составила 5,4%, при этом достижение ориентира ЦБ РФ по инфляции в 2017 году в 4% вполне реально.