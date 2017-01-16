В Давосе пройдет встреча РФПИ с американским бизнесом

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости/Прайм. Представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) встретятся с американским бизнесом в Давосе, ждут делегацию бизнеса из США в РФ весной этого года, рассказал глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Я думаю, что сотрудничество с Россией входит в национальные интересы США, мы можем вместе сделать многое, например, в туризме. Мы собираемся привезти очень большую делегацию американского бизнеса в Москву весной этого года, потому что мы уверены в необходимости восстановления бизнес-связей", — сказал Дмитриев в интервью CNBC

Он также отметил, что РФПИ планирует встречи с рядом американских инвесторов на форуме в Давосе, в беседе с ними представители фонда планируют сосредоточиться на восстановлении деловых связей между странами, основываясь на прагматичном подходе.

"США теряют около 100 миллиарда долларов рыночных возможностей в России", — подчеркнул Дмитриев.