Иран ожидает получить $41 миллиард от продажи нефти за год

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости/Прайм. Доходы Ирана от продажи нефти и газового конденсата за текущий иранский год (завершится 20 марта) составят 41 миллиард долларов, ожидает министр нефти страны Бижан Зангане.

"Он подсчитал, что доходы от продажи нефти и газового конденсата вырастут до 41 миллиарда долларов к концу текущего иранского года. Около 24,7 миллиарда долларов в виде нефтяных доходов было получено за первые девять месяцев текущего года", — пишет агентство Mehr со ссылкой на заявления Зангане.

По его словам, за последние три года были разработаны 11 новых фаз месторождения Южный Парс. В текущем иранском году будут введены в эксплуатацию фазы 17, 18, 19, 20 и 21.

По прогнозу Зангане, страны ОПЕК и не входящие в организацию государства будут выполнять свои обязательства по соглашению о сокращении добычи. В результате избыток нефти на рынке снизится, а цены на сырье — вырастут.

"Текущий рост цен связан с эффектом, оказываемым на рыночную психологию сделкой по сокращению объема производства, хотя более ощутимых результатов пока нет", — заявил министр.