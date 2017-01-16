Минприроды расширило заявительный принцип в ГРР на участки углеводородов

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости/Прайм. Минприроды расширило заявительный принцип в геологоразведке (ГРР) на участки углеводородов, говорится в сообщении Минприроды.
Соответствующий приказ зарегистрирован в Минюсте.
Сейчас недропользователи могут получить лицензию на ГРР на практически не изученных углеводородных участках, не входящих в перечень объектов геологического изучения, после подачи ими заявки на включение такого участка в перечень. Однако это не гарантирует недропользователю получение лицензии, так как после включения участка в перечень объектов на него могут претендовать несколько компаний. Заявительный принцип предполагает, что лицензию на малоизученный участок недр получает компания, первой подавшая документы.
Такой принцип действовал на участках с твердыми полезными ископаемыми с прогнозными ресурсами категории P3. Теперь Минприроды расширило заявительный принцип на участки недр с прогнозными ресурсами более высоких категорий P1 и P2 по всем видам полезных ископаемых, в том числе углеводороды.
Кроме того, по заявке могут предоставляться нижележащие, вышележащие горизонты и фланги разведываемых или разрабатываемых месторождений, данных по запасам которых нет в государственном балансе запасов полезных ископаемых.
В 2016 году министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской говорил, что расширение заявительного принципа в ГРР, в том числе его распространение на участки с углеводородным сырьем, может за пять лет повысить инвестиции в ГРР в России на 30%.