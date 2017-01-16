Минприроды расширило заявительный принцип в ГРР на участки углеводородов

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости/Прайм. Минприроды расширило заявительный принцип в геологоразведке (ГРР) на участки углеводородов, говорится в сообщении Минприроды.

Соответствующий приказ зарегистрирован в Минюсте.

Сейчас недропользователи могут получить лицензию на ГРР на практически не изученных углеводородных участках, не входящих в перечень объектов геологического изучения, после подачи ими заявки на включение такого участка в перечень. Однако это не гарантирует недропользователю получение лицензии, так как после включения участка в перечень объектов на него могут претендовать несколько компаний. Заявительный принцип предполагает, что лицензию на малоизученный участок недр получает компания, первой подавшая документы.

Такой принцип действовал на участках с твердыми полезными ископаемыми с прогнозными ресурсами категории P3. Теперь Минприроды расширило заявительный принцип на участки недр с прогнозными ресурсами более высоких категорий P1 и P2 по всем видам полезных ископаемых, в том числе углеводороды.

Нефтегазовые компании смогут подавать заявки не более чем на три участка недр площадью до 500 квадратных километров. Компании, которые разрабатывают твердые полезные ископаемые, могут подавать заявки на три участка максимальной площадью до 100 квадратных километров.

Кроме того, по заявке могут предоставляться нижележащие, вышележащие горизонты и фланги разведываемых или разрабатываемых месторождений, данных по запасам которых нет в государственном балансе запасов полезных ископаемых.

В 2016 году министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской говорил, что расширение заявительного принципа в ГРР, в том числе его распространение на участки с углеводородным сырьем, может за пять лет повысить инвестиции в ГРР в России на 30%.