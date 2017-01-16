Госдума планирует ратифицировать соглашение по "Турецкому потоку" 20 января

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Госдума планирует рассмотреть вопрос о ратификации российско-турецкого соглашения по проекту газопровода "Турецкий поток" 20 января, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Предварительно планируется предложить Госдуме рассмотреть вопрос о его ратификации на пленарном заседании в пятницу, 20 января", — заявил Слуцкий журналистам.

Он также отметил, что комитет по международным делам намерен обсудить данное соглашение на своем заседании 19 января.

Россия и Турция 10 октября подписали межправсоглашение по проекту "Турецкий поток". Газопроводная система пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае до приемного терминала на побережье Турции. Планируется, что она будет состоять из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год каждая. Ввод в эксплуатацию мощностей обеих ниток планируется до 30 декабря 2019 года, однако реализация второй нитки будет зависеть от заинтересованности Европы в российском газе и получении от нее гарантий в этом.

Президент Турции Тайип Эрдоган в начале декабря подписал ранее принятый турецким парламентом закон о ратификации соглашения с РФ по проекту строительства "Турецкого потока".