Бюджет в 2016 году получил от Роспатента более пяти миллиардов рублей

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости/Прайм. Доход федерального бюджета от деятельности Роспатента по предварительным итогам 2016 года составил более 5 миллиардов рублей, превысив план на 15% (647 миллионов рублей), сообщает пресс-служба ведомства.

"Как следует из предварительных итогов года, общая сумма поступления доходов федерального бюджета, администрируемых Роспатентом, за 2016 год составила 5,0667 миллиарда рублей (114,6% от уточненного плана)", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что, согласно заданию по сбору доходов, Роспатент в 2016 году должен был обеспечить поступление в бюджет 4,4201 миллиарда рублей, однако бюджет получил на 646,6 миллиона рублей больше. "Рост обусловлен увеличением числа поступивших заявок на регистрацию товарных знаков, а также количества проведенных экспертиз", — отмечается в сообщении Роспатента.

При этом наибольшую долю в сумме превышения дохода бюджета — почти 88% — составляют доходы от перечисления пошлин в связи с ростом количества совершенных действий по госрегистрации объектов интеллектуальной собственности.

В ведомстве также добавили, что объём поступлений в бюджет от Роспатента более чем в два раза превысил объем бюджетных ассигнований, выделенных ведомству и подведомственным организациям в 2016 году.