КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил в понедельник его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

"Президент Украины поедет в швейцарский Давос, где будет обширная программа на Всемирном экономическом форуме. Но участвовать в завтраке, организованном Виктором Пинчуком, он не будет", — написал Цеголко на своей странице в Facebook.

Всемирный экономический форум пройдет 17-20 января. Украинский бизнесмен и меценат Пинчук ежегодно во время форума в Давосе проводит "украинский ланч", в ходе которого обсуждаются тенденции развития Украины.

Пинчук в конце прошлого года в статье Wall Street Journal отметил, что ситуация в мире меняется: все говорит о том, что новая президентская администрация в США изменит политику в отношении России, а в Европе к власти могут прийти лидеры, готовые договариваться с Москвой. Чтобы приспособиться к новым реалиям, Украина должна быть готова идти на "болезненные компромиссы", отказаться от попыток вступить в ЕС и признать, что в среднесрочной перспективе не станет членом НАТО. Он также призвал Киев принять результаты местных выборов в Донбассе.

В Киеве статью Пинчука резко раскритиковали. В частности, депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук назвал его предложения "путем к государственной измене" и "капитуляцией перед Москвой", а депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко объявил Пинчука "опасным врагом". Депутат Рады от "Оппозиционного блока", бывший вице-премьер Украины Александр Вилкул мнение Пинчука, напротив, поддержал.

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в свою очередь опубликовал в газете Wall Street Journal статью о невозможности компромиссов с Россией.